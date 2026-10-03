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Economia e Lavoro

Caro carburanti, in piazza anche l'autotrasporto

Lunedì nuova giornata di mobilitazioni, a scendere in piazza questa volta sono gli autotrasportatori in crisi a causa della corsa dei prezzi del carburante. Il blocco per ora è rimandato

3 ottobre, 2026
Economia e Lavoro

Tirocinanti in protesta a Catanzaro

1 ottobre 2026
Ore 12:00
Tirocinanti in protesta a Catanzaro
Economia e Lavoro

Calabria straordinaria al salone nautico di Genova

3 ottobre 2026
Ore 12:37
Calabria straordinaria al salone nautico di Genova
Economia e Lavoro

Cpi, in trecento per il recruting di Grimaldi lines

3 ottobre 2026
Ore 12:35
Cpi, in trecento per il recruting di Grimaldi lines
Economia e Lavoro

Istituzioni a confronto alla Academy Olivo in Campo

2 ottobre 2026
Ore 19:00
Istituzioni a confronto alla Academy Olivo in Campo
Economia e Lavoro

Cosenza, mobilitazione di piazza contro il caro vita

2 ottobre 2026
Ore 11:57
Cosenza, mobilitazione di piazza contro il caro vita
Economia e Lavoro

La protesta continua, lunedì trattori a Catanzaro

2 ottobre 2026
Ore 11:35
La protesta continua, lunedì trattori a Catanzaro
Economia e Lavoro

"Academy - olio in campo": il futuro dell'olivicoltura

1 ottobre 2026
Ore 17:37
\"Academy - olio in campo\": il futuro dell'olivicoltura
Economia e Lavoro

«Non ce la facciamo più», le lacrime degli agricoltori

1 ottobre 2026
Ore 12:00
«Non ce la facciamo più», le lacrime degli agricoltori
Economia e Lavoro

Notte di presidio a Davoli, la protesta continua

1 ottobre 2026
Ore 12:00
Notte di presidio a Davoli, la protesta continua
Economia e Lavoro

Pompe bianche disperate: «Rischiamo di chiudere»

30 settembre 2026
Ore 19:00
Pompe bianche disperate: «Rischiamo di chiudere»
Economia e Lavoro

Gallo: «Siamo vicini al mondo degli agricoltori»

30 settembre 2026
Ore 19:00
Gallo: «Siamo vicini al mondo degli agricoltori»
Economia e Lavoro

Eni taglia anche sulle bollette e su luce e gas

30 settembre 2026
Ore 12:00
Eni taglia anche sulle bollette e su luce e gas
Economia e Lavoro

Benzina a 1.99, se lo sconto è comunque un aumento

30 settembre 2026
Ore 12:00
Benzina a 1.99, se lo sconto è comunque un aumento
Economia e Lavoro

Caro carburante, protesta a Davoli: bloccata la ss 106

30 settembre 2026
Ore 12:00
Caro carburante, protesta a Davoli: bloccata la ss 106
Economia e Lavoro

Catanzaro, bandi comunali da 2 mln per le imprese

29 settembre 2026
Ore 17:50
Catanzaro, bandi comunali da 2 mln per le imprese
Economia e Lavoro

Amaco, Gallo: «Ci siamo. Pronto il passaggio a Cometra»

29 settembre 2026
Ore 12:00
Amaco, Gallo: «Ci siamo. Pronto il passaggio a Cometra»
Economia e Lavoro

Precari in protesta alla Regione

29 settembre 2026
Ore 12:00
Precari in protesta alla Regione
Economia e Lavoro

I 50 anni di Legacoop in Calabria: valori e futuro

28 settembre 2026
Ore 19:00
I 50 anni di Legacoop in Calabria: valori e futuro
Economia e Lavoro

AltoTirreno, assalto ai distributori Eni

28 settembre 2026
Ore 19:00
AltoTirreno, assalto ai distributori Eni
Economia e Lavoro

Un tetto ai prezzi di benzina-gasolio: code e deserti

28 settembre 2026
Ore 19:00
Un tetto ai prezzi di benzina-gasolio: code e deserti
Economia e Lavoro

Cosenza, la camera di commercio ospita l'assessore Gallo

28 settembre 2026
Ore 19:00
Cosenza, la camera di commercio ospita l'assessore Gallo

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