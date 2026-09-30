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Economia e Lavoro

Eni taglia anche sulle bollette e su luce e gas

Dopo quanto accaduto su benzina e diesel Eni rilancia: tagli anche sui costi di luce e gas in bolletta per un risparmio annuale di 100 euro. I dettagli

30 settembre, 2026
Tag
caro energia
Società

Palazzo Gagliardi de Riso abbandonato: si muove il Fai

22 settembre 2026
Ore 13:01
Palazzo Gagliardi de Riso abbandonato: si muove il Fai
Economia e Lavoro

Caro carburante, protesta a Davoli: bloccata la ss 106

30 settembre 2026
Ore 12:00
Caro carburante, protesta a Davoli: bloccata la ss 106
Economia e Lavoro

Benzina a 1.99, se lo sconto è comunque un aumento

30 settembre 2026
Ore 12:00
Benzina a 1.99, se lo sconto è comunque un aumento
Economia e Lavoro

Catanzaro, bandi comunali da 2 mln per le imprese

29 settembre 2026
Ore 17:50
Catanzaro, bandi comunali da 2 mln per le imprese
Economia e Lavoro

Amaco, Gallo: «Ci siamo. Pronto il passaggio a Cometra»

29 settembre 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

Precari in protesta alla Regione

29 settembre 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

I 50 anni di Legacoop in Calabria: valori e futuro

28 settembre 2026
Ore 19:00
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Economia e Lavoro

AltoTirreno, assalto ai distributori Eni

28 settembre 2026
Ore 19:00
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Economia e Lavoro

Un tetto ai prezzi di benzina-gasolio: code e deserti

28 settembre 2026
Ore 19:00
Un tetto ai prezzi di benzina-gasolio: code e deserti
Economia e Lavoro

Cosenza, la camera di commercio ospita l'assessore Gallo

28 settembre 2026
Ore 19:00
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Economia e Lavoro

La Calabria protesta, manifestazioni da Nord a Sud

28 settembre 2026
Ore 12:22
La Calabria protesta, manifestazioni da Nord a Sud
Economia e Lavoro

Sconti sui carburanti, lunghe file in tutta la Calabria

28 settembre 2026
Ore 12:18
Sconti sui carburanti, lunghe file in tutta la Calabria
Economia e Lavoro

Camion e trattori in piazza a Rosarno

28 settembre 2026
Ore 12:15
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Economia e Lavoro

Caro energia, extracosti per famiglie e imprese

28 settembre 2026
Ore 12:14
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Economia e Lavoro

Caro carburante, chiesto smart working alla Regione

27 settembre 2026
Ore 11:02
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Economia e Lavoro

Tagli alle accise dimezzati, Eni prende contromisure

26 settembre 2026
Ore 12:00
Tagli alle accise dimezzati, Eni prende contromisure
Economia e Lavoro

Biologico, ecco il nuovo marchio: Calabria protagonista

26 settembre 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

Dalla Calabria la sfida per un'IA a misura d'uomo

26 settembre 2026
Ore 05:08
Dalla Calabria la sfida per un'IA a misura d'uomo
Economia e Lavoro

Caro carburanti, gli autotrasportatori si fermano

25 settembre 2026
Ore 12:14
Caro carburanti, gli autotrasportatori si fermano
Economia e Lavoro

A Tiriolo la seconda giornata del forum Words of Hope

24 settembre 2026
Ore 19:00
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Economia e Lavoro

Words of hope al via il forum promosso da entopan

23 settembre 2026
Ore 18:50
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