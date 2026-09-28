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Economia e Lavoro

Caro energia, extracosti per famiglie e imprese

Confartigianato lancia l’allarme sul peso del caro energia in Calabria. Costi che gravano sui bilanci di famiglie e imprese. L’associazione chiede di ridurre il divario con l’Europa e alleggerire imposte e oneri sulle bollette

28 settembre, 2026
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caro energia · confartigianato
Società

Palazzo Gagliardi de Riso abbandonato: si muove il Fai

22 settembre 2026
Ore 13:01
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Economia e Lavoro

La Calabria protesta, manifestazioni da Nord a Sud

28 settembre 2026
Ore 12:22
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Economia e Lavoro

Sconti sui carburanti, lunghe file in tutta la Calabria

28 settembre 2026
Ore 12:18
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Economia e Lavoro

Camion e trattori in piazza a Rosarno

28 settembre 2026
Ore 12:15
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Economia e Lavoro

Caro carburante, chiesto smart working alla Regione

27 settembre 2026
Ore 11:02
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Economia e Lavoro

Tagli alle accise dimezzati, Eni prende contromisure

26 settembre 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

Biologico, ecco il nuovo marchio: Calabria protagonista

26 settembre 2026
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Dalla Calabria la sfida per un'IA a misura d'uomo

26 settembre 2026
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Economia e Lavoro

Caro carburanti, gli autotrasportatori si fermano

25 settembre 2026
Ore 12:14
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Economia e Lavoro

A Tiriolo la seconda giornata del forum Words of Hope

24 settembre 2026
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Economia e Lavoro

Words of hope al via il forum promosso da entopan

23 settembre 2026
Ore 18:50
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Economia e Lavoro

Catanzaro, la metropolitana per ora arranca

22 settembre 2026
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Economia e Lavoro

Precari giustizia, contratti in scadenza a fine mese

22 settembre 2026
Ore 17:23
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Economia e Lavoro

Carburante alle stelle, verso la mobilitazione

21 settembre 2026
Ore 19:00
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21 settembre 2026
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Economia e Lavoro

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21 settembre 2026
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Economia e Lavoro

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20 settembre 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

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20 settembre 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

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20 settembre 2026
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19 settembre 2026
Ore 12:00
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Nuova ss 106, il dibattito pubblico fa tappa a Reggio

19 settembre 2026
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