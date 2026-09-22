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Economia e Lavoro

Catanzaro, la metropolitana per ora arranca

A Catanzaro cominciano a pesare i ritardi nella messa in esercizio della Metropolitana di superficie.

22 settembre, 2026
Società

Palazzo Gagliardi de Riso abbandonato: si muove il Fai

22 settembre 2026
Ore 13:01
Palazzo Gagliardi de Riso abbandonato: si muove il Fai
Economia e Lavoro

Precari giustizia, contratti in scadenza a fine mese

22 settembre 2026
Ore 17:23
Precari giustizia, contratti in scadenza a fine mese
Economia e Lavoro

Carburante alle stelle, verso la mobilitazione

21 settembre 2026
Ore 19:00
Carburante alle stelle, verso la mobilitazione
Economia e Lavoro

Ad ottobre arriva l'Academy olivo in campo

21 settembre 2026
Ore 12:00
Ad ottobre arriva l'Academy olivo in campo
Economia e Lavoro

Il circolo delle imprese entra in fabbrica

21 settembre 2026
Ore 12:00
Il circolo delle imprese entra in fabbrica
Economia e Lavoro

I calabresi sono sempre meno e sempre più poveri

20 settembre 2026
Ore 12:00
I calabresi sono sempre meno e sempre più poveri
Economia e Lavoro

Caro carburante, a rischio la tenuta delle imprese

20 settembre 2026
Ore 12:00
Caro carburante, a rischio la tenuta delle imprese
Economia e Lavoro

Vino, annata 2026 tra vendemmia precoce alta qualità

20 settembre 2026
Ore 12:00
Vino, annata 2026 tra vendemmia precoce alta qualità
Economia e Lavoro

Ipotesi ponte sul Crati tra Zumpano e Rende

19 settembre 2026
Ore 12:00
Ipotesi ponte sul Crati tra Zumpano e Rende
Economia e Lavoro

Nuova ss 106, il dibattito pubblico fa tappa a Reggio

19 settembre 2026
Ore 12:00
Nuova ss 106, il dibattito pubblico fa tappa a Reggio
Economia e Lavoro

Konecta, i lavoratori chiedono risposte alla Regione

18 settembre 2026
Ore 19:14
Konecta, i lavoratori chiedono risposte alla Regione
Economia e Lavoro

Il circolo delle imprese entra in fabbrica

18 settembre 2026
Ore 18:30
Il circolo delle imprese entra in fabbrica
Economia e Lavoro

Caro benzina, il pieno costa sempre di più

17 settembre 2026
Ore 19:00
Caro benzina, il pieno costa sempre di più
Economia e Lavoro

Cassano, Palazzo Nola rinasce: presentato piano da 5,5 mln

17 settembre 2026
Ore 12:00
Cassano, Palazzo Nola rinasce: presentato piano da 5,5 mln
Economia e Lavoro

Xylella Calabria, Gallo: «Fenomeno sotto controllo»

16 settembre 2026
Ore 12:00
Xylella Calabria, Gallo: «Fenomeno sotto controllo»
Economia e Lavoro

Caro gasolio, l'allarme per trasporti e turismo

16 settembre 2026
Ore 12:00
Caro gasolio, l'allarme per trasporti e turismo
Economia e Lavoro

Scuola, aumentano i docenti ma solo a tempo determinato

16 settembre 2026
Ore 12:00
Scuola, aumentano i docenti ma solo a tempo determinato
Economia e Lavoro

Nuova SS 106, 4 ipotesi per unire Catanzaro e Reggio

16 settembre 2026
Ore 12:00
Nuova SS 106, 4 ipotesi per unire Catanzaro e Reggio
Economia e Lavoro

Protesta dell'USB davanti alla Cittadella regionale

15 settembre 2026
Ore 18:03
Protesta dell'USB davanti alla Cittadella regionale
Economia e Lavoro

Bonus benzina e stop alle accise, No dal Codacons

14 settembre 2026
Ore 12:06
Bonus benzina e stop alle accise, No dal Codacons
Economia e Lavoro

I calabresi nel mondo riuniti a Palazzo Campanella

12 settembre 2026
Ore 12:00
I calabresi nel mondo riuniti a Palazzo Campanella

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