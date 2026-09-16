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Economia e Lavoro

Caro gasolio, l'allarme per trasporti e turismo

Diesel oltre i 2 euro e 20 al litro e costi sempre più pesanti per chi lavora sulla strada. Dal settore NCC calabrese arriva la richiesta di interventi strutturali: a rischio la competitività delle imprese e dell’intero comparto turistico.

16 settembre, 2026
Tag
caro carburanti
Economia e Lavoro

Bonus benzina e stop alle accise, No dal Codacons

14 settembre 2026
Ore 12:06
Bonus benzina e stop alle accise, No dal Codacons
Economia e Lavoro

Xylella Calabria, Gallo: «Fenomeno sotto controllo»

16 settembre 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

Scuola, aumentano i docenti ma solo a tempo determinato

16 settembre 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

Nuova SS 106, 4 ipotesi per unire Catanzaro e Reggio

16 settembre 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

Protesta dell'USB davanti alla Cittadella regionale

15 settembre 2026
Ore 18:03
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Economia e Lavoro

I calabresi nel mondo riuniti a Palazzo Campanella

12 settembre 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

Calabria, export da record ma i dati 2026 sono in calo

11 settembre 2026
Ore 11:53
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Economia e Lavoro

Il marchio Md sbarca nel Savuto cosentino

8 settembre 2026
Ore 12:25
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Economia e Lavoro

A polia presto in arrivo la "benzina del sindaco"

8 settembre 2026
Ore 12:15
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Economia e Lavoro

Consumi, Catanzaro tra le citta più convenienti

7 settembre 2026
Ore 12:08
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Economia e Lavoro

Banchi (Svimez): «Salario minimo serve, ma non basta»

6 settembre 2026
Ore 11:02
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Economia e Lavoro

64 milioni di euro per l'aeroporto dello Stretto

3 settembre 2026
Ore 19:00
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Economia e Lavoro

La Xylella spaventa un giro d affari da 650 milioni

3 settembre 2026
Ore 19:00
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Economia e Lavoro

Xylella cos'è e come è stata arginata in Puglia

3 settembre 2026
Ore 19:00
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Economia e Lavoro

Pnrr, che batosta: tempo scaduto e Calabria indietro

3 settembre 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

Luglio da record per gli aeroporti calabresi

2 settembre 2026
Ore 18:30
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Economia e Lavoro

A Pizzo presenze in aumento durante l'estate 2026

31 agosto 2026
Ore 12:18
A Pizzo presenze in aumento durante l'estate 2026
Economia e Lavoro

Catanzaro, pronto calendario eventi Palafiera Colosimo

28 agosto 2026
Ore 19:00
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Economia e Lavoro

Porto di Catanzaro, parlano pescatori e diportisti

27 agosto 2026
Ore 11:58
Porto di Catanzaro, parlano pescatori e diportisti
Economia e Lavoro

Una proposta per riportare il treno a Cosenza centro

26 agosto 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

Caro carburanti, il diesel sfonda la soglia dei 3 euro

26 agosto 2026
Ore 12:00
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