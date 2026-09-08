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Economia e Lavoro

Il marchio Md sbarca nel Savuto cosentino

A Rogliano, nel Cosentino, il tessuto economico del territorio si arricchisce di una nuova realtà. L’ottanta percento dei lavoratori assunti è rappresentato da giovani del posto.

8 settembre, 2026
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rogliano · md
Economia e Lavoro

A polia presto in arrivo la "benzina del sindaco"

8 settembre 2026
Ore 12:15
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Economia e Lavoro

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7 settembre 2026
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6 settembre 2026
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3 settembre 2026
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3 settembre 2026
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3 settembre 2026
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3 settembre 2026
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2 settembre 2026
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31 agosto 2026
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Catanzaro, pronto calendario eventi Palafiera Colosimo

28 agosto 2026
Ore 19:00
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27 agosto 2026
Ore 11:58
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26 agosto 2026
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26 agosto 2026
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22 agosto 2026
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19 agosto 2026
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18 agosto 2026
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15 agosto 2026
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14 agosto 2026
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10 agosto 2026
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9 agosto 2026
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