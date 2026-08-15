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Economia e Lavoro

Ferragosto, i sindacati proclamano lo sciopero

15 agosto, 2026
Tag
ferragosto · sciopero
Economia e Lavoro

Ricadi oltre l'estate, la nuova sfida del turismo

9 agosto 2026
Ore 12:00
Ricadi oltre l'estate, la nuova sfida del turismo
Economia e Lavoro

Ponte sullo stretto si, ma con cento prescrizioni

14 agosto 2026
Ore 19:00
Ponte sullo stretto si, ma con cento prescrizioni
Economia e Lavoro

Festa della trebbiatura, no al fotovoltaico nei campi

10 agosto 2026
Ore 17:24
Festa della trebbiatura, no al fotovoltaico nei campi
Economia e Lavoro

Crisi olivicoltura, la proposta di Coldiretti

8 agosto 2026
Ore 12:00
Crisi olivicoltura, la proposta di Coldiretti
Economia e Lavoro

Villapiana, inaugurata la nuova filiale Bcc Mediocrati

4 agosto 2026
Ore 11:53
Villapiana, inaugurata la nuova filiale Bcc Mediocrati
Economia e Lavoro

Ferragosto, per tanti calabresi niente partenza

4 agosto 2026
Ore 11:27
Ferragosto, per tanti calabresi niente partenza
Economia e Lavoro

Il caro carburanti mette in ginocchio la Calabria

2 agosto 2026
Ore 12:00
Il caro carburanti mette in ginocchio la Calabria
Economia e Lavoro

Caro benzina in Calabria, la rabbia degli automobilisti

2 agosto 2026
Ore 12:00
Caro benzina in Calabria, la rabbia degli automobilisti
Economia e Lavoro

Wise 2026, a Cosenza vivere costa di più

31 luglio 2026
Ore 12:19
Wise 2026, a Cosenza vivere costa di più
Economia e Lavoro

Caldo estremo e incendi, produzioni a rischio

30 luglio 2026
Ore 17:22
Caldo estremo e incendi, produzioni a rischio
Economia e Lavoro

Amaco, sit in dei lavoratori: la Regione batta un colpo

29 luglio 2026
Ore 12:25
Amaco, sit in dei lavoratori: la Regione batta un colpo
Economia e Lavoro

Sicurezza sul lavoro, formarsi salva vite

26 luglio 2026
Ore 12:00
Sicurezza sul lavoro, formarsi salva vite
Economia e Lavoro

Calabria centrale, 2,4 milioni per 12 bandi d'impresa

25 luglio 2026
Ore 10:44
Calabria centrale, 2,4 milioni per 12 bandi d'impresa
Economia e Lavoro

Trading & Finance, Summer School su borsa e mercati

20 luglio 2026
Ore 19:00
Trading & Finance, Summer School su borsa e mercati
Economia e Lavoro

L'interesse degli investigatori asiatici per la Calabria

19 luglio 2026
Ore 13:13
L'interesse degli investigatori asiatici per la Calabria
Economia e Lavoro

L'Istmo che unisce due mari nuovo marcatore identitario

19 luglio 2026
Ore 12:00
L'Istmo che unisce due mari nuovo marcatore identitario
Economia e Lavoro

Amaco, pronte le lettere di licenziamento

18 luglio 2026
Ore 12:01
Amaco, pronte le lettere di licenziamento
Economia e Lavoro

Fra agricoltura e futuro, il ruolo delle Pmi calabresi

18 luglio 2026
Ore 11:58
Fra agricoltura e futuro, il ruolo delle Pmi calabresi
Economia e Lavoro

L'interesse degli investitori asiatici per la Calabria

17 luglio 2026
Ore 13:49
L'interesse degli investitori asiatici per la Calabria
Economia e Lavoro

Cosenza il comune lancia crea per l'artigianato

17 luglio 2026
Ore 11:00
Cosenza il comune lancia crea per l'artigianato
Economia e Lavoro

Sostegno all'autoimpiego nel Savuto e nel Reventino

16 luglio 2026
Ore 12:02
Sostegno all'autoimpiego nel Savuto e nel Reventino

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