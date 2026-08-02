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Economia e Lavoro

Il caro carburanti mette in ginocchio la Calabria

Il caro carburanti mette in ginocchio la Calabria: prezzi sempre più alti sia per la benzina, sia per il diesel. Entrambi ormai hanno raggiunto e in alcuni casi superato i due euro al litro. E la nostra regione si conferma fra le più care d’Italia.

2 agosto, 2026
Tag
caro carburanti
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