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Economia e Lavoro

Cosenza il comune lancia crea per l'artigianato

Cosenza si arricchisce di un nuovo elemento fondamentale: “Cosenza Crea”. Questo programma rappresenta l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere e valorizzare l’artigianato

17 luglio, 2026
Società

Cassano, Civita, Mormanno: gemellaggio enogastronomico

14 luglio 2026
Ore 16:17
Cassano, Civita, Mormanno: gemellaggio enogastronomico
Economia e Lavoro

L'interesse degli investigatori asiatici per la Calabria

17 luglio 2026
Ore 13:49
L'interesse degli investigatori asiatici per la Calabria
Economia e Lavoro

Sostegno all'autoimpiego nel Savuto e nel Reventino

16 luglio 2026
Ore 12:02
Sostegno all'autoimpiego nel Savuto e nel Reventino
Economia e Lavoro

Piu controlli contro il caporalato, ecco l'accordo

14 luglio 2026
Ore 16:19
Piu controlli contro il caporalato, ecco l'accordo
Economia e Lavoro

Caporalato, la Commissione parlamentare a Reggio

14 luglio 2026
Ore 05:02
Caporalato, la Commissione parlamentare a Reggio
Economia e Lavoro

Bcc Mediocrati, gemellaggio tra giovani soci

13 luglio 2026
Ore 12:00
Bcc Mediocrati, gemellaggio tra giovani soci
Economia e Lavoro

Pmi, la sfida della transizione

13 luglio 2026
Ore 12:00
Pmi, la sfida della transizione
Economia e Lavoro

Carburanti, la Calabria è la regione più cara d Italia

13 luglio 2026
Ore 12:00
Carburanti, la Calabria è la regione più cara d Italia
Economia e Lavoro

Economia, l'Italia cresce ma la Calabria resta ultima

12 luglio 2026
Ore 12:51
Economia, l'Italia cresce ma la Calabria resta ultima
Economia e Lavoro

Aiuti alle imprese, Cosenza e Rende sbloccano i fondi

10 luglio 2026
Ore 11:23
Aiuti alle imprese, Cosenza e Rende sbloccano i fondi
Economia e Lavoro

La blue economy motore di sviluppo del territorio

9 luglio 2026
Ore 10:28
La blue economy motore di sviluppo del territorio
Economia e Lavoro

Caro ombrellone, i prezzi sulla Costa degli dei

8 luglio 2026
Ore 12:34
Caro ombrellone, i prezzi sulla Costa degli dei
Economia e Lavoro

Rmarine group, sit in dei lavoratori in attesa della Cig

7 luglio 2026
Ore 16:03
Rmarine group, sit in dei lavoratori in attesa della Cig
Economia e Lavoro

Tirocinanti, nuova proroga dei contratti

7 luglio 2026
Ore 12:00
Tirocinanti, nuova proroga dei contratti
Economia e Lavoro

Caro carburante, scade lo sconto sulle accise

4 luglio 2026
Ore 12:00
Caro carburante, scade lo sconto sulle accise
Economia e Lavoro

Trasporti su rotaia e mezzi a chiamata

4 luglio 2026
Ore 12:00
Trasporti su rotaia e mezzi a chiamata
Economia e Lavoro

Le sfide per il mezzogiorno nel forum della Confapi

3 luglio 2026
Ore 18:30
Le sfide per il mezzogiorno nel forum della Confapi
Economia e Lavoro

Cisambiente, focus sull'economia circolare

2 luglio 2026
Ore 12:51
Cisambiente, focus sull'economia circolare
Economia e Lavoro

Trasporto pubblico, la preoccupazione delle aziende

2 luglio 2026
Ore 12:35
Trasporto pubblico, la preoccupazione delle aziende
Economia e Lavoro

Crisi Amaco, fallita la cessione al consorzio autolinee

2 luglio 2026
Ore 11:42
Crisi Amaco, fallita la cessione al consorzio autolinee
Economia e Lavoro

Addio all'Alta Velocità, ma era tutto previsto

30 giugno 2026
Ore 12:00
Addio all'Alta Velocità, ma era tutto previsto

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