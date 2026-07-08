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Economia e Lavoro

Caro ombrellone, i prezzi sulla Costa degli dei

Con Cristina Iannuzzi siamo stati sulla costa degli dei per verificare i prezzi di luglio e agosto. Vediamo come è andata

8 luglio, 2026
Fumata nera

Amaco al capolinea, salta l’accordo di vendita con il Consorzio autolinee: licenziamenti dietro l’angolo

La riunione tra le parti di questo pomeriggio nella sede di Confindustria a Cosenza si è conclusa con un mancato accordo. Le attività della società di trasporto pubblico locale saranno comunque garantite fino al 30 settembre
Salvatore Bruno
1 luglio 2026
Ore 16:10
Amaco al capolinea, salta l’accordo di vendita con il Consorzio autolinee: licenziamenti dietro l’angolo\n
Economia e Lavoro

Rmarine group, sit in dei lavoratori in attesa della Cig

7 luglio 2026
Ore 16:03
Rmarine group, sit in dei lavoratori in attesa della Cig
Economia e Lavoro

Tirocinanti, nuova proroga dei contratti

7 luglio 2026
Ore 12:00
Tirocinanti, nuova proroga dei contratti
Economia e Lavoro

Caro carburante, scade lo sconto sulle accise

4 luglio 2026
Ore 12:00
Caro carburante, scade lo sconto sulle accise
Economia e Lavoro

Trasporti su rotaia e mezzi a chiamata

4 luglio 2026
Ore 12:00
Trasporti su rotaia e mezzi a chiamata
Economia e Lavoro

Le sfide per il mezzogiorno nel forum della Confapi

3 luglio 2026
Ore 18:30
Le sfide per il mezzogiorno nel forum della Confapi
Economia e Lavoro

Cisambiente, focus sull'economia circolare

2 luglio 2026
Ore 12:51
Cisambiente, focus sull'economia circolare
Economia e Lavoro

Trasporto pubblico, la preoccupazione delle aziende

2 luglio 2026
Ore 12:35
Trasporto pubblico, la preoccupazione delle aziende
Economia e Lavoro

Crisi Amaco, fallita la cessione al consorzio autolinee

2 luglio 2026
Ore 11:42
Crisi Amaco, fallita la cessione al consorzio autolinee
Economia e Lavoro

Addio all'Alta Velocità, ma era tutto previsto

30 giugno 2026
Ore 12:00
Addio all'Alta Velocità, ma era tutto previsto
Economia e Lavoro

Riapre la statale 106 a Badolato dopo i lavori Anas

30 giugno 2026
Ore 08:26
Riapre la statale 106 a Badolato dopo i lavori Anas
Economia e Lavoro

Calabria-Hong Kong, nasce il tavolo istituzionale

29 giugno 2026
Ore 18:56
Calabria-Hong Kong, nasce il tavolo istituzionale
Economia e Lavoro

Bcc Mediocrati, 120 anni al servizio della comunità

29 giugno 2026
Ore 12:00
Bcc Mediocrati, 120 anni al servizio della comunità
Economia e Lavoro

Forum delle imprese della costa degli dei

29 giugno 2026
Ore 12:00
Forum delle imprese della costa degli dei
Economia e Lavoro

Bcc Mediocrati, 120 anni al servizio della comunità

29 giugno 2026
Ore 10:02
Bcc Mediocrati, 120 anni al servizio della comunità
Economia e Lavoro

Olivicoltura, strategie per il rilancio

29 giugno 2026
Ore 09:56
Olivicoltura, strategie per il rilancio
Economia e Lavoro

Caro carburante, l'ombra delle speculazioni

28 giugno 2026
Ore 10:41
Caro carburante, l'ombra delle speculazioni
Economia e Lavoro

Cantieri fuori legge, la denuncia della Cgil

26 giugno 2026
Ore 12:08
Cantieri fuori legge, la denuncia della Cgil
Economia e Lavoro

Camera di Commercio, confronto sui dati di Bankitalia

25 giugno 2026
Ore 16:52
Camera di Commercio, confronto sui dati di Bankitalia
Economia e Lavoro

Nasce il marchio territoriale Terre vibonesi

24 giugno 2026
Ore 12:35
Nasce il marchio territoriale Terre vibonesi
Economia e Lavoro

"Anemos", tecnologia per porti sicuri

23 giugno 2026
Ore 12:00
\"Anemos\", tecnologia per porti sicuri

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