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Economia e Lavoro

Sicurezza sul lavoro, formarsi salva vite

La prevenzione passa dalla formazione: Unsic promuove una due giorni dedicata alla sicurezza sul lavoro, con prove pratiche e competenze essenziali per salvare vite umane.

26 luglio, 2026
Tag
sicurezza sul lavoro · Unsic
Società

Sacal, Luciano Vigna è il nuovo presidente

24 luglio 2026
Ore 12:34
Sacal, Luciano Vigna è il nuovo presidente
Economia e Lavoro

Calabria centrale, 2,4 milioni per 12 bandi d'impresa

25 luglio 2026
Ore 10:44
Calabria centrale, 2,4 milioni per 12 bandi d'impresa
Economia e Lavoro

Trading & Finance, Summer School su borsa e mercati

20 luglio 2026
Ore 19:00
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Economia e Lavoro

L'interesse degli investigatori asiatici per la Calabria

19 luglio 2026
Ore 13:13
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Economia e Lavoro

L'Istmo che unisce due mari nuovo marcatore identitario

19 luglio 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

Amaco, pronte le lettere di licenziamento

18 luglio 2026
Ore 12:01
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Economia e Lavoro

Fra agricoltura e futuro, il ruolo delle Pmi calabresi

18 luglio 2026
Ore 11:58
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Economia e Lavoro

L'interesse degli investitori asiatici per la Calabria

17 luglio 2026
Ore 13:49
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Economia e Lavoro

Cosenza il comune lancia crea per l'artigianato

17 luglio 2026
Ore 11:00
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Economia e Lavoro

Sostegno all'autoimpiego nel Savuto e nel Reventino

16 luglio 2026
Ore 12:02
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Economia e Lavoro

Piu controlli contro il caporalato, ecco l'accordo

14 luglio 2026
Ore 16:19
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Economia e Lavoro

Caporalato, la Commissione parlamentare a Reggio

14 luglio 2026
Ore 05:02
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Economia e Lavoro

Bcc Mediocrati, gemellaggio tra giovani soci

13 luglio 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

Pmi, la sfida della transizione

13 luglio 2026
Ore 12:00
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Carburanti, la Calabria è la regione più cara d Italia

13 luglio 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

Economia, l'Italia cresce ma la Calabria resta ultima

12 luglio 2026
Ore 12:51
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Economia e Lavoro

Aiuti alle imprese, Cosenza e Rende sbloccano i fondi

10 luglio 2026
Ore 11:23
Aiuti alle imprese, Cosenza e Rende sbloccano i fondi
Economia e Lavoro

La blue economy motore di sviluppo del territorio

9 luglio 2026
Ore 10:28
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Economia e Lavoro

Caro ombrellone, i prezzi sulla Costa degli dei

8 luglio 2026
Ore 12:34
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Economia e Lavoro

Rmarine group, sit in dei lavoratori in attesa della Cig

7 luglio 2026
Ore 16:03
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Economia e Lavoro

Tirocinanti, nuova proroga dei contratti

7 luglio 2026
Ore 12:00
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