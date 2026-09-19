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Economia e Lavoro

Ipotesi ponte sul Crati tra Zumpano e Rende

Riunione tecnico-politica a Rende per rilanciare il progetto della costruzione di un nuovo ponte sul fiume Crati, un'opera strategica di cucitura di un territorio in espansione urbanistica ed economico-commerciale.

19 settembre, 2026
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rende
Economia e Lavoro

Ipotesi ponte sul Crati tra Zumpano e Rende

19 settembre 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

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19 settembre 2026
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16 settembre 2026
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