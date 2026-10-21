Social
Temi del giorno
Home page>Video>Economia e Lavoro>Caro vita, a Cosenza tor...

24 ORE ALL NEWS

Video

Economia e Lavoro

Caro vita, a Cosenza torna la protesta degli studenti

Non solo autotrasportatori e agricoltori, ma anche studenti in piazza.

21 ottobre, 2026
Tag
carovita · cosenza · protesta studenti
Economia e Lavoro

Panificazione al collasso, rischio per il settore

21 ottobre 2026
Ore 12:07
Panificazione al collasso, rischio per il settore
Economia e Lavoro

Castrovillari, gli agricoltori aspettano Lollobrigida

21 ottobre 2026
Ore 12:00
Castrovillari, gli agricoltori aspettano Lollobrigida
Economia e Lavoro

Vazzano, la protesta degli autotrasportatori continua

21 ottobre 2026
Ore 11:59
Vazzano, la protesta degli autotrasportatori continua
Economia e Lavoro

Il caro carburanti mette a rischio anche i rifiuti

21 ottobre 2026
Ore 11:58
Il caro carburanti mette a rischio anche i rifiuti
Economia e Lavoro

Maida punta sui fondi interreg Ita-Grecia

21 ottobre 2026
Ore 11:56
Maida punta sui fondi interreg Ita-Grecia
Economia e Lavoro

Autotrasporto, verso la revoca dello sciopero

21 ottobre 2026
Ore 11:54
Autotrasporto, verso la revoca dello sciopero
Economia e Lavoro

Autotrasportatori calabresi in direzione nazionale Pd

20 ottobre 2026
Ore 12:17
Autotrasportatori calabresi in direzione nazionale Pd
Economia e Lavoro

Sciopero autotrasporto, l'incontro con Salvini

20 ottobre 2026
Ore 12:16
Sciopero autotrasporto, l'incontro con Salvini
Economia e Lavoro

Proteste carovita, Cascini: «Situazione drammatica»

20 ottobre 2026
Ore 12:15
Proteste carovita, Cascini: «Situazione drammatica»
Economia e Lavoro

Rende, presidio nei pressi dell'area industriale

19 ottobre 2026
Ore 18:30
Rende, presidio nei pressi dell'area industriale
Economia e Lavoro

Caro carburante, studenti al fianco dei manifestanti

19 ottobre 2026
Ore 18:30
Caro carburante, studenti al fianco dei manifestanti
Economia e Lavoro

Presidi autotrasportatori

19 ottobre 2026
Ore 18:01
Presidi autotrasportatori
Economia e Lavoro

Presidi Slow Food, rinasce la Condotta di Cosenza

19 ottobre 2026
Ore 12:51
Presidi Slow Food, rinasce la Condotta di Cosenza
Economia e Lavoro

Dieci anni di GAL e un marchio territoriale

16 ottobre 2026
Ore 18:23
Dieci anni di GAL e un marchio territoriale
Economia e Lavoro

I presidi nelle zone industriali del Cosentino

16 ottobre 2026
Ore 12:33
I presidi nelle zone industriali del Cosentino
Economia e Lavoro

La protesta degli autotrasporti: "Non viviamo più"

16 ottobre 2026
Ore 12:00
La protesta degli autotrasporti: \"Non viviamo più\"
Economia e Lavoro

Caro carburanti, le proteste a Santa Maria del cedro

16 ottobre 2026
Ore 12:00
Caro carburanti, le proteste a Santa Maria del cedro
Economia e Lavoro

Blocco allo svincolo di Vibo, interviene il questore

16 ottobre 2026
Ore 12:00
Blocco allo svincolo di Vibo, interviene il questore
Economia e Lavoro

Caro carburanti, la protesta arriva anche a Gioia Tauro

16 ottobre 2026
Ore 12:00
Caro carburanti, la protesta arriva anche a Gioia Tauro
Economia e Lavoro

Francavilla e Cerchiara, sindaci al fianco dei trattori

14 ottobre 2026
Ore 19:00
Francavilla e Cerchiara, sindaci al fianco dei trattori
Economia e Lavoro

Caro carburante, proteste anche nella Riviera dei Cedri

14 ottobre 2026
Ore 12:28
Caro carburante, proteste anche nella Riviera dei Cedri

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

La Carcara di Caria su LaC Storie

La Carcara di Caria su LaC Storie

Arbëria News

Playlist - Arberia news

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti