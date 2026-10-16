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Economia e Lavoro

I presidi nelle zone industriali del Cosentino

Anche nella zona industriale dell'area urbana cosentina si registrano concentramenti di autotrasportatori pronti al blocco stradale. I presidi principali tra Rende e Montalto Uffugo

16 ottobre, 2026
Tag
caro carburante · cosenza
Economia e Lavoro

Caro carburante, proteste anche nella Riviera dei Cedri

14 ottobre 2026
Ore 12:28
Caro carburante, proteste anche nella Riviera dei Cedri
Economia e Lavoro

Caro carburanti, le proteste a Santa Maria del cedro

16 ottobre 2026
Ore 12:00
Caro carburanti, le proteste a Santa Maria del cedro
Economia e Lavoro

La protesta degli autotrasporti: "Non viviamo più"

16 ottobre 2026
Ore 12:00
La protesta degli autotrasporti: \"Non viviamo più\"
Economia e Lavoro

Caro carburanti, la protesta arriva anche a Gioia Tauro

16 ottobre 2026
Ore 12:00
Caro carburanti, la protesta arriva anche a Gioia Tauro
Economia e Lavoro

Blocco allo svincolo di Vibo, interviene il questore

16 ottobre 2026
Ore 12:00
Blocco allo svincolo di Vibo, interviene il questore
Economia e Lavoro

Francavilla e Cerchiara, sindaci al fianco dei trattori

14 ottobre 2026
Ore 19:00
Francavilla e Cerchiara, sindaci al fianco dei trattori
Economia e Lavoro

Blocco Ilva, niente carburante anche in Calabria

14 ottobre 2026
Ore 12:26
Blocco Ilva, niente carburante anche in Calabria
Economia e Lavoro

Agricoltori in protesta a Castrovillari

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Agricoltori in protesta a Castrovillari
Economia e Lavoro

Caro carburanti, i vescovi al fianco degli agricoltori

12 ottobre 2026
Ore 11:11
Caro carburanti, i vescovi al fianco degli agricoltori
Economia e Lavoro

Trattori in piazza, anche gli europarlamentari con loro

11 ottobre 2026
Ore 12:00
Trattori in piazza, anche gli europarlamentari con loro
Economia e Lavoro

Strutture ricettive, a Reggio la proposta di Cannizzaro

11 ottobre 2026
Ore 12:00
Strutture ricettive, a Reggio la proposta di Cannizzaro
Economia e Lavoro

Caro carburanti, non lasciamo soli gli agricoltori

11 ottobre 2026
Ore 12:00
Caro carburanti, non lasciamo soli gli agricoltori
Economia e Lavoro

Caro carburante, attesa per le scelte della Giunta

11 ottobre 2026
Ore 12:00
Caro carburante, attesa per le scelte della Giunta
Economia e Lavoro

A Cosenza in centinaia protestano contro il caro vita

10 ottobre 2026
Ore 12:42
A Cosenza in centinaia protestano contro il caro vita
Economia e Lavoro

Si ferma l'autotrasporto, Derenzo: siamo allo stremo

10 ottobre 2026
Ore 11:21
Si ferma l'autotrasporto, Derenzo: siamo allo stremo
Economia e Lavoro

Caro carburanti, i trattori arrivano a Cosenza

9 ottobre 2026
Ore 19:00
Caro carburanti, i trattori arrivano a Cosenza
Economia e Lavoro

Gallo sulle proteste: "Cercheremo di smuovere l'UE"

9 ottobre 2026
Ore 19:00
Gallo sulle proteste: \"Cercheremo di smuovere l'UE\"
Economia e Lavoro

Caro carburanti, in Calabria non si placa la rabbia

9 ottobre 2026
Ore 12:28
Caro carburanti, in Calabria non si placa la rabbia
Economia e Lavoro

Verbicaro, pronta la variante della sp5

8 ottobre 2026
Ore 12:00
Verbicaro, pronta la variante della sp5
Economia e Lavoro

Reggio, da Messina all'aeroporto direttamente via mare

8 ottobre 2026
Ore 12:00
Reggio, da Messina all'aeroporto direttamente via mare
Economia e Lavoro

Caro gasolio, agricoltori in protesta a Lamezia Terme

7 ottobre 2026
Ore 19:00
Caro gasolio, agricoltori in protesta a Lamezia Terme

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