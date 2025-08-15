Social
Economia e Lavoro
Gal Serre Calabresi: non solo sviluppo rurale

E' un bilancio positivo quello tracciato da Marziale Battaglia, il riconfermato presidente del Gal Serre Calabresi.Uno sguardo a ciò che è stato e che sarà, con un obiettivo: quello della continuità. 

15 agosto, 2025
gal serre calabresi · marziale battaglia · sviluppo rurale
