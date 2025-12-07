Social
La Calabria a Milano per Artigiano in fiera

La Calabria torna protagonista ad Artigiano in Fiera con colori, sapori e tradizioni che raccontano artigianato d’eccellenza, gastronomia tipica e cultura millenaria.

7 dicembre, 2025
regione calabria · milano · artigiano in fiera · artigianato calabria
