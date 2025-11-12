Social
La marineria di Vibo Marina in ginocchio

Il fermo pesca deciso dalla Commissione europea ha colto di sorpresa i pescatori vibonesi: «Siamo stati abbandonati, chiediamo solo di lavorare», hanno detto ai microfoni di "Dentro la Notizia" su LaC Tv

12 novembre, 2025
