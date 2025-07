Economia e Lavoro

Pnrr, con la scadenza al 2026 progetti a rischio

Nei giorni scorsi, il vicepresidente della Commissione UE Raffaele Fitto ha sottolineato che non ci saranno ulteriori proroghe per i progetti Pnrr. Una notizia che non fa piacere alla Calabria: stando ai dati di Open polis, al 31 marzo 2025 erano stati validati 8000 progetti su oltre 12mila.