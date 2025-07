Economia e Lavoro

Catanzaro, firmato il Patto per la prevenzione infortuni

È stato sottoscritto, in Prefettura a Catanzaro, il nuovo patto territoriale di comunità per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Un osservatorio raccoglierà i dati per l’analisi del fenomeno.