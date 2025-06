Economia e Lavoro

Precari Almaviva, Cgil: "La regione ignora nostre pec"

Il 31 luglio scade la cassa integrazione per i diciassette precari Almaviva, che attendono di conoscere il proprio destino dopo aver lavorato per il numero di emergenza Covid. Una situazione della quale si dovrebbe occupare la Regione che però, spiegano i sindacati, non ha dato risposta.