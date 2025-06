Economia e Lavoro

Verso la convention mondiale delle Camere di commercio

Dal 21 al 23 giugno il Palazzo dell'Economia di Cosenza ospiterà la Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero. Sarà una opportunità per mettere in vetrina le produzioni di eccellenza e la qualità dell'ospitalità. In conferenza stampa, il presidente dell'ente camerale Klaus Algieri, ha annunciato anche un bando per promuovere il consumo a chilometro zero.