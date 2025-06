Economia e Lavoro

Alta formazione per manager, riparte Big Academy

Tante novità e un nuovo corso in partenza per il 2026 per Big Academy, la scuola di alta formazione avviata lo scorso anno attraverso il coinvolgimento delle grandi aziende del territorio, per formare giovani manager. I corsi per l'edizione 2026 si terranno nello stabilimento Baker Hughes di Vibo Valentia