Economia e Lavoro

Vertenza ex lsu lpu: presto un flash mob a Montecitorio

Gli ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità sono pronti alla mobilitazione per chiedere il riconoscimento dei contributi previdenziali per il periodo in cui hanno svolto da precari le loro funzioni al servizio degli enti locali. Senza il versamento di queste quote sono condannati ad un misero trattamento pensionistico.