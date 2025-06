Economia e Lavoro

Organici e contratti: settore giustizia in agitazione

I lavoratori precari della giustizia sono scesi questa mattina in piazza a Catanzaro per chiedere la stabilizzazione. Si tratta in particolare di circa mille unità in Calabria assunte attraverso il Pnrr e il cui contratto scadrà il prossimo anno. Ci sono poi anche i tirocinanti che svolgono attività lavorative nei palazzi di giustizia da 14 anni in forma precaria