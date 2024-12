Economia e Lavoro

Primi aiuti economici alle aziende alluvionate

In attesa della dichiarazione dello stato di emergenza del Governo, arrivano i primi sussidi per le aziende colpite dagli eventi alluvionali dello scorso ottobre. Solo per il comparto agricolo la quantificazione dei danni supera i 20 milioni di euro, l'ente bilaterale ha offerto un primo ristoro economico alle imprese artigiane.