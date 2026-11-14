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Economia e Lavoro

Unicalab, studenti visitano lo stabilimento birra Cala

Ieri mattina, 27 studenti dell'Università della Calabria si sono recati a Scalea, nello stabilimento di Birra Cala, nell'ambito di un percorso formativo corso sul progetto d'impresa.

14 novembre, 2026
Economia e Lavoro

Assistenti sociali, dopo la svolta serve programmazione

7 novembre 2026
Ore 11:23
Assistenti sociali, dopo la svolta serve programmazione
Economia e Lavoro

Ponte sullo Stretto, proposto referendum abrogativo

14 novembre 2026
Ore 11:53
Ponte sullo Stretto, proposto referendum abrogativo
Economia e Lavoro

Via degli artigiani a Vibo, cantiere verso la fine

12 novembre 2026
Ore 18:38
Via degli artigiani a Vibo, cantiere verso la fine
Economia e Lavoro

Cosenza, il nuovo corso del trasporto pubblico

11 novembre 2026
Ore 19:29
Cosenza, il nuovo corso del trasporto pubblico
Economia e Lavoro

Progetto da 12 milioni per l'Alto Jonio cosentino

11 novembre 2026
Ore 19:27
Progetto da 12 milioni per l'Alto Jonio cosentino
Economia e Lavoro

Pressione fiscale e salari, a Reggio la ricetta UIL

10 novembre 2026
Ore 19:33
Pressione fiscale e salari, a Reggio la ricetta UIL
Economia e Lavoro

Tornare in treno in Calabria a Natale è un lusso

10 novembre 2026
Ore 19:31
Tornare in treno in Calabria a Natale è un lusso
Economia e Lavoro

Xylella, nuove tecniche genetiche a contrasto

9 novembre 2026
Ore 19:30
Xylella, nuove tecniche genetiche a contrasto
Economia e Lavoro

Spezzano della Sila si prepara alla stagione invernale

8 novembre 2026
Ore 12:30
Spezzano della Sila si prepara alla stagione invernale
Economia e Lavoro

Mercato immobiliare, in Calabria prezzi in caduta

8 novembre 2026
Ore 12:30
Mercato immobiliare, in Calabria prezzi in caduta
Economia e Lavoro

Modello Bova contro lo spopolamento, l'intervista al vicesindaco Gianfranco Marino

7 novembre 2026
Ore 10:00
Modello Bova contro lo spopolamento, l'intervista al vicesindaco Gianfranco Marino
Economia e Lavoro

Cooperazione e sviluppo, Reggio al centro della scena

5 novembre 2026
Ore 19:30
Cooperazione e sviluppo, Reggio al centro della scena
Economia e Lavoro

Restano a Sibari e vendono i loro agrumi con i social

4 novembre 2026
Ore 13:13
Restano a Sibari e vendono i loro agrumi con i social
Economia e Lavoro

Aeroporto dello Stretto, verso il milione di passeggeri

2 novembre 2026
Ore 12:09
Aeroporto dello Stretto, verso il milione di passeggeri
Economia e Lavoro

Caro carburante, arrivano i ristori

31 ottobre 2026
Ore 13:00
Caro carburante, arrivano i ristori
Economia e Lavoro

Ingegneri e Camera di commercio insieme per le imprese

30 ottobre 2026
Ore 18:13
Ingegneri e Camera di commercio insieme per le imprese
Economia e Lavoro

La Camera di Commercio premia le imprese storiche

29 ottobre 2026
Ore 12:43
La Camera di Commercio premia le imprese storiche
Economia e Lavoro

La Camera di commercio premia le imprese storiche

28 ottobre 2026
Ore 19:30
La Camera di commercio premia le imprese storiche
Economia e Lavoro

Autotrasportatori, domani incontro Salvini e Fedralog

27 ottobre 2026
Ore 18:45
Autotrasportatori, domani incontro Salvini e Fedralog
Economia e Lavoro

Trasporto e agricoltura, l'attenzione si sposta a Roma

26 ottobre 2026
Ore 19:30
Trasporto e agricoltura, l'attenzione si sposta a Roma
Economia e Lavoro

Dal Tirreno Cosentino dieci richieste a Salvini

26 ottobre 2026
Ore 19:30
Dal Tirreno Cosentino dieci richieste a Salvini

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La Carcara di Caria su LaC Storie

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Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

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