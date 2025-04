Politica

A Vibo Valentia un tavolo tecnico sulla sanità

Si è da poco concluso in Prefettura a Vibo Valentia un tavolo tecnico sulla sanità con il presidente della Regione e commissario per l’emergenza ospedaliera Roberto Occhiuto. Un’occasione utile per fare il punto sui lavori che interessano il vecchio ospedale e la costruenda nuova struttura sanitaria.