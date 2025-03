Politica

Amministrative 2025, in Calabria 19 comuni al voto

Sono state fissate le date delle elezioni amministrative 2025. Il Consiglio dei ministri ha disposto le operazioni di voto in due giorni per favorire la massima partecipazione dei cittadini. Il turno di ballottaggio abbinato alle consultazioni referendarie. In Calabria sono 19 i comuni chiamati al voto