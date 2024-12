Si avvicina la fine dell’anno e come sempre è tempo di bilanci. Per tutti, anche per i sindaci. Biagio Faragalli, eletto primo cittadino di Montalto, in provincia di Cosenza, lo scorso giugno, però, è più concentrato sul futuro che sul tempo trascorso.

Infrastrutture, le nuove sfide del sindaco di Montalto Faragalli

Il primo cittadino ha parlato delle novità che il suo comune vedrà arrivare nei prossimi anni. A partire dalla nuova stazione. «Sul raddoppio della galleria Santomarco – ha spiegato Faragalli – proprio ieri si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi».

Tutte approvate le opere compensative richieste dal comune? «Sì – ha risposto orgoglioso – e la stazione sorgerà a Santa Maria di Settimo, una zona vergine della nostra città che noi intendiamo disegnare in maniera definitiva con il nuovo piano strutturale».

In arrivo anche il nuovo piano strutturale

Già, perché per il primo cittadino la prossima sfida è già alle porte. «A breve approveremo il nuovo piano strutturale comunale che ci permetterà di valutare anche il nuovo svincolo autostradale». Non solo. «Sempre a Santa Maria di Settimo è previsto il ponte di collegamento fra Contrada Rocchi e Montalto Uffugo».

Il collegamento fra Arcavacata e il comune di Montalto, per il sindaco Faragalli, è essenziale. Soprattutto in vista della costruzione del nuovo Hub ospedaliero che, come anticipato da Roberto Occhiuto, dovrebbe sorgere proprio sul confine fra i due comuni. «L'arrivo della facoltà di medicina e del nuovo hub – ha spiegato Faragalli – è un'opportunità enorme. Sarebbe l'ospedale della zona nord della provincia, una divisione intelligente di tutta la zona».

Non solo le infrastrutture: «Contratti, centralini e scuole, ecco cosa abbiamo fatto»

Il sindaco di Montalto, Biagio Faragalli, ha illustrato anche le novità introdotte nel 2024 dalla sua amministrazione. «Abbiamo sottoscritto diversi contratti full time, così da potenziare gli uffici municipali». E poi le scuole. «Sembrerà strano, ma molte mancavano di centralino. Noi li abbiamo aggiunti». Chiusura sul ritorno dell'avvocatura civica, risalente allo scorso ottobre.

Insomma, il percorso dell'amministrazione Faragalli prosegue. Con 180 giorni alle spalle e altri quattro anni e mezzo davanti.