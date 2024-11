Politica

Città unica, il centrosinistra si ricompatta per il sì

Il Consiglio di Stato conferma il no del Tar sulla sospensiva per il referendum della citta unica. Reazioni da tutto il mondo politico, con il centrosinistra raggiunto dalla notizia mentre era in corso una conferenza per il sì all Hotel San Francesco alla quale hanno partecipato gran parte delle forze del campo largo.