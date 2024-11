Politica

Crisi Umg, il sindaco Fiorita annuncia iniziative

Dopo l'addio del professor Indolfi, cresce il dibattito in città sul destino dell'Università Magna Grecia. Anche il sindaco di Catanzaro interviene anticipando iniziative per sostenere l'ateneo, indebolito dalla creazione di nuovi corsi di laurea in Medicina.