Politica

Il comune di Catanzaro alla prova del bilancio

L'amministrazione comunale di Catanzaro alla prova del bilancio. Tra domani e dopodomani è attesa in aula la discussione sul documento contabile, Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia in una nota hanno sferzato i consiglieri responsabili con un diktat: chi voterà per Fiorita non sarà ricandidato nelle liste di centrodestra