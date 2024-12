Politica

Ponte sullo Stretto, scintille fra Irto e Salvini

Scintille ieri in Senato fra il segretario regionale del Pd, Nicola Irto, e il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini. Al centro dello scontro una interrogazione del senatore dem sui rischi sismici del Ponte, sollevati da diversi istituti, e la circostanza che l'opera non venga menzionata nel piano strategico di Ferrovie. Salvini ha replicato assicurando la massima sicurezza dell'opera. Ma Irto non ha giudicato soddisfacente la replica