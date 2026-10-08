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Regione, la nuova Giunta e il nodo sottosegretari

Si prevedono tempi lunghissimi per la formazione della nuova giunta regionale che passa delle decisioni attese del Consiglio di Stato sulla riforma dello statuto

8 ottobre, 2026
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sottosegretari · giunta occhiuto
Politica

Occhiuto presenta il suo libro a Cosenza

7 ottobre 2026
Ore 12:44
Occhiuto presenta il suo libro a Cosenza
Politica

Nasce "Sindaci d' Italia", Ernesto Magorno è presidente

6 ottobre 2026
Ore 12:12
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Politica

Passaggio ad Azienda Zero, tocca a Crotone e Reggio

6 ottobre 2026
Ore 12:10
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Politica

Sottosegretari, scontro tra Occhiuto e l' opposizione

6 ottobre 2026
Ore 12:00
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Politica

Provvedimento carburanti, OK dal consiglio Regionale

5 ottobre 2026
Ore 18:28
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Politica

Caro carburanti, 15 milioni e tante incognite

5 ottobre 2026
Ore 11:56
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Politica

«Criminali nelle proteste»: bufera su Wanda Ferro

4 ottobre 2026
Ore 09:49
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Politica

Gallo rilancia la nuova linea ferroviaria da Sibari

3 ottobre 2026
Ore 11:18
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Politica

FI, Letta prova a mediare fra Occhiuto e Tajani

2 ottobre 2026
Ore 11:51
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Politica

Roberto Occhiuto a Roma: «Non sono l'anti-Tajani»

1 ottobre 2026
Ore 12:00
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Politica

Giannetta: «Fn vero vincitore delle suppletive»

30 settembre 2026
Ore 19:00
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Politica

Suppletive, Reggio laboratorio per il centrodestra

29 settembre 2026
Ore 17:52
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Politica

Suppletive, il centrosinistra riparte da Benedetto

29 settembre 2026
Ore 12:00
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Politica

Il centrodestra vince di nuovo, Roscioli va a Roma

29 settembre 2026
Ore 10:35
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Politica

Immagina Cosenza Mancini apre la campagna elettorale

29 settembre 2026
Ore 10:02
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Politica

Suppletive, Ranuccio: "Torniamo ai tempi della sinistra"

28 settembre 2026
Ore 19:00
Suppletive, Ranuccio: \"Torniamo ai tempi della sinistra\"
Politica

Vibo, la politica prende fuoco all'InGrippo show

28 settembre 2026
Ore 19:00
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Provincia di Vibo, decade il presidente L'Andolina

28 settembre 2026
Ore 12:21
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Suppletive Reggio, affluenza sotto il 15

28 settembre 2026
Ore 12:19
Suppletive Reggio, affluenza sotto il 15
Politica

Suppletive Reggio, urne aperte: in quattro per un posto

27 settembre 2026
Ore 12:31
Suppletive Reggio, urne aperte: in quattro per un posto
Politica

Suppletive Reggio, lo speciale su LaC Tv

27 settembre 2026
Ore 06:24
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