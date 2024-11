Politica

Ricco ordine del giorno per il Consiglio regionale

Torna a riunirsi il Consiglio regionale della Calabria convocato per domani alle ore 11 a Palazzo Campanella. Ricco l'ordine del giorno con 11 punti in discussione tra cui l'istituzione di due nuovi enti regionali, la Redigit e l'Agenzia per l energia. E con una interrogazione ad hoc i dem chiedono ad Occhiuto una relazione sulle transazioni milionarie delle Asp calabresi.