Rubriche tg

Rubrica cultura e spettacolo - Giuseppe Pallone, da Rossano brilla la stella nascente del cinema

Ha solo 17 anni ma vanta partecipazioni in produzioni importanti e presto sarà il protagonista di un film tratto da una famosa graphic novel. Giuseppe Pallone, giovane rossanese, si racconta ai nostri microfoni per la rubrica tg Spettacoli