Rubriche tg

Rubrica Cultura e Spettacolo - La fisica che ci piace: quando la scienza diventa fenomeno social

Dal primo video caricato su Youtube a fenomeno della Rete. La storia di Vincenzo Schettini, professore di Fisica, è quella di un successo straripante esploso sui social e arrivato a teatro. Il suo canale “La Fisica che ci piace”, che conta oggi 600mila iscritti, lo ha portato in tour in tutta Italia e anche a Rende ha fatto il sold out