Rubrica Cultura e Spettacolo - Mattia Scaramuzzo, da Acri al sogno del grande cinema

Mattia Scaramuzzo è nato e cresciuto ad Acri, dopo la scuola di cinema a Roma, ha deciso di ritornare nella sua città per organizzare eventi culturali. Ha avuto esperienze sul set con Neri Parenti, è stato attore in diverse fiction e film, ha ospitato nella sua rassegna Cineincontriamoci registi come Pupi Avati ed è legato da una lunga e affettuosa amicizia con Carlo Verdone. Il suo grande sogno è diventare produttore.