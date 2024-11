Rubriche tg

Rubrica Tg economia - Il sorriso di donna Maria, la regina di Cosenza vecchia

Maria ha lasciato il suo piccolo paese della presila e ha cominciato sei anni fa l’avventura nella nobile e spettacolare Cosenza Vecchia, in pieno spopolamento, a tratti anche in degrado. Il suo obiettivo era ed è quello di dare vitalità al centro storico, puntato alle bellezze e alle eccellenze della Calabria. E così in pochi anni è diventata un punto di riferimento.