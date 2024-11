Rubriche tg

Rubrica tg Il carrello della spesa - In Sila tra souvenir e articoli da regalo

Tappa nella Sila catanzarese per "Il Carrello della Spesa" in un negozio di souvenir e articoli da regalo. Nello specifico, le telecamere di LaC Tv hanno raggiunto Villaggio Mancuso, nel comune di Taverna, per seguire l'andamento dei consumi e constatare la presenza o meno di turisti nel periodo autunnale.