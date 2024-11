Rubriche tg

Rubrica Tg Salute - Antimicrobico resistenza, cos’è e come fronteggiarla

Feancesca Serapide, ricercatrice in malattie infettive dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, dipartimento Scienze mediche e chirurgiche, spiega in cosa consiste l’antimicrobico resistenza e come fronteggiarla.