Sanità

A Catanzaro non ci sono aghi per la chemioterapia

Questa mattina al Consiglio regionale si svolgerà una audizione per approfondire il caso della carenza di dispositivi medici all'azienda ospedaliera di Catanzaro. Nei giorni scorsi si sono registrate lamentele da parte dei pazienti per l'indisponibilità di aghi per eseguire i cicli chemioterapici. Sul caso è intervenuta la garante per la salute regionale