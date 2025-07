Sanità

Tumore trattato con Hipec: è la prima volta in Calabria

Sta bene la paziente di 73 anni operata all'ospedale di Cosenza per l'asportazione di un carcinoma ovarico al quarto stadio. Eseguito un innovativo trattamento per ridurre il rischio di recidiva e di mortalità. È la prima volta in Calabria