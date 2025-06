Sanità

L'Asp di Catanzaro convoca medici per il periodo estivo

Secondo giorno di convocazioni per la presa in servizio dei medici nelle postazioni di continuità assistenziale della provincia di Catanzaro. In 180 hanno espresso disponibilità a lavorare nelle ex guardie mediche nel periodo estivo. Non tutti prenderanno servizio, abbiamo intervistato alcuni neolaureati che hanno confermato il loro impegno al servizio della sanità