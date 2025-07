Sanità

La Fials al fianco delle strutture convenzionate

Il segretario regionale organizzativo della Fials Elio Bartoletti chiede una convocazione urgente i Regione per affrontare la questione dei crediti che le strutture convenzionate hanno maturato e non ancora percepito: «Rischiamo di tornare al passato, quando i lavoratori erano costretti a scendere in strada per ottenere il pagamento degli stipendi».