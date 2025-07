Sanità

Sanità, le strutture convenzionate battono cassa alla regione

Le strutture private convenzionate con la Regione stanno subendo ritardi nell’erogazione dei rimborsi per le prestazioni effettuate. Sono in tutto una ventina e vantano crediti per sette milioni di euro. Il presidente nazionale di Unimpresa Sanità Giancarlo Greco chiede un incontro urgente al presidente Occhiuto.