Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sanità>A Paola una joelette per...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sanità
A Paola una joelette per l'inclusione

Nel Tirreno cosentino anche le persone con disabilità motorie potranno prendere parte alle escursioni previste lungo il "cammino di San Francesco di Paola", grazie a una sedia molto particolare.

16 agosto, 2025
Sanità

A Paola una joelette per l'inclusione

16 agosto 2025
Ore 10:06
A Paola una joelette per l'inclusione
Sanità

L'esperienza di Fabiola e la sindrome di Pandas

10 agosto 2025
Ore 10:47
L'esperienza di Fabiola e la sindrome di Pandas
Sanità

Appalto vigilanza Asp Cosenza, caos e dipendenti penalizzati

8 agosto 2025
Ore 12:34
Appalto vigilanza Asp Cosenza, caos e dipendenti penalizzati
Sanità

Farmaci a domicilio a Serra San Bruno

7 agosto 2025
Ore 17:59
Farmaci a domicilio a Serra San Bruno
Sanità

Avis Catanzaro e Università insieme per la ricerca

6 agosto 2025
Ore 12:39
Avis Catanzaro e Università insieme per la ricerca
Sanità

Pochi servizi, un calabrese su quattro si cura fuori

4 agosto 2025
Ore 12:45
Pochi servizi, un calabrese su quattro si cura fuori
Sanità

I conti di nuovo sotto la lente del Mef

2 agosto 2025
Ore 13:42
I conti di nuovo sotto la lente del Mef
Sanità

Infermieri in rivolta contro l'Asp di Reggio Calabria

29 luglio 2025
Ore 12:39
Infermieri in rivolta contro l'Asp di Reggio Calabria
Sanità

Lotta al tumore al seno, il ruolo delle Breast Unit

29 luglio 2025
Ore 12:34
Lotta al tumore al seno, il ruolo delle Breast Unit
Sanità

Tac nuove frontiere ampia silenziosa e rapida

27 luglio 2025
Ore 12:26
Tac nuove frontiere ampia silenziosa e rapida
Sanità

La Fials al fianco delle strutture convenzionate

26 luglio 2025
Ore 11:35
La Fials al fianco delle strutture convenzionate
Sanità

Prevenzione, prosegue l'impegno di A.T.E.DI.CO

26 luglio 2025
Ore 11:31
Prevenzione, prosegue l'impegno di A.T.E.DI.CO
Sanità

Specializzazione medica, l'Unical raddoppia l'offerta

25 luglio 2025
Ore 12:27
Specializzazione medica, l'Unical raddoppia l'offerta
Sanità

Sanità, le strutture convenzionate battono cassa alla regione

25 luglio 2025
Ore 11:47
Sanità, le strutture convenzionate battono cassa alla regione
Sanità

Fascicolo sanitario, parte la rivoluzione digitale

Quasi 25 milioni di euro per lanciare in Calabria la storica innovazione del fascicolo sanitario elettronico. Al progetto dedicata un'intera giornata di lavori alla Regione.

22 luglio 2025
Ore 12:08
Fascicolo sanitario, parte la rivoluzione digitale
Sanità

Chiusura farmacia antiblastici, dubbi e sofferenze

21 luglio 2025
Ore 19:26
Chiusura farmacia antiblastici, dubbi e sofferenze
Sanità

La rete ospedaliera in coda alla spesa del Pnrr

20 luglio 2025
Ore 12:52
La rete ospedaliera in coda alla spesa del Pnrr
Sanità

Ospedale Cosenza, Ricchio a capo dell'emergenza-urgenza

20 luglio 2025
Ore 12:15
Ospedale Cosenza, Ricchio a capo dell'emergenza-urgenza
Sanità

Sanità a Vibo, la Cgil lancia l'allarme sul personale

16 luglio 2025
Ore 18:51
Sanità a Vibo, la Cgil lancia l'allarme sul personale
Sanità

Cisl Medici di traverso sul percorso di clinicizzazione

16 luglio 2025
Ore 12:29
Cisl Medici di traverso sul percorso di clinicizzazione
Sanità

Catanzaro, presentati servizi rivolti agli anziani

16 luglio 2025
Ore 12:02
Catanzaro, presentati servizi rivolti agli anziani
1
...

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

Arbëria News

Arbëria News

Mystikos, centro di spiritualità bizantina

Mystikos, centro di spiritualità bizantina

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy

24 ORE ALL NEWS