Chirurgia toracica, così rinasce l’Annunziata di Cosenza

Nuovo look e primi interventi per la Chirurgia toracica dopo l’arrivo della luminare Franca Melfi. E c’è una grande novità: sarà possibile, primo caso in Calabria, aprire le porte del reparto anche ai soggetti cosiddetti “solventi”, un percorso destinato a richiamare pazienti da tutta Italia