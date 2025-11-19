Social
Gli ospedali di Locri e Polistena accorpati al Gom

Nel Reggino si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile accorpamento degli ospedali spoke di Locri e Polistena al Gom di Reggio Calabria. A lanciare l'allarme il sindaco Michele Tripodi. 

19 novembre, 2025
sanità calabria · gom reggio calabria
