Sanità

La Giunta conferma i mandati ai tre commissari

Resteranno ancora in carica i tre commissari straordinari dell'azienda ospedaliera e sanitaria di Catanzaro e del Gom di Reggio Calabria. Lo ha deciso la giunta regionale deliberando una proroga degli incarichi giunti a scadenza

18 febbraio, 2026
Catanzaro · reggio calabria · sanita calabria
Società

Reggio, ospedale unico ancora solo sulla carta

17 febbraio 2026
Ore 20:48
Sanità

Disagi al Cup, aggiornamento manda in tilt il sistema

18 febbraio 2026
Ore 13:11
Sanità

Ecco il nuovo numero europeo 116117

17 febbraio 2026
Ore 13:00
Sanità

Vaccinazioni in Calabria, è boom nelle farmacie

17 febbraio 2026
Ore 13:00
Sanità

Don Mottola, il Contratto arriva ma solo per 20 posti

13 febbraio 2026
Ore 13:36
Sanità

Rossano, sit in davanti all'ospedale Giannettasio

13 febbraio 2026
Ore 13:35
Sanità

A Castrovillari un ospedale malato: la denuncia di Laghi

12 febbraio 2026
Ore 14:00
Sanità

Azienda Ospedaliera, finalmente il Cup funziona bene

10 febbraio 2026
Ore 22:16
Sanità

Bando infermieri, l'Opi: «Più di un primo passo»

10 febbraio 2026
Ore 16:56
Sanità

Malattie rare, 12mila Calabresi in cerca di cure idonee

9 febbraio 2026
Ore 18:58
Sanità

Prestiti per curarsi, nel 2025 quasi 100mila calabresi

9 febbraio 2026
Ore 13:16
Sanità

A Castiglione Cosentino le stagioni della buona sanità

8 febbraio 2026
Ore 12:18
Sanità

I sindacati: drammatica carenza di medici nel Vibonese

7 febbraio 2026
Ore 12:32
Sanità

Bandito un concorso per 349 infermieri in Calabria

7 febbraio 2026
Ore 12:27
Sanità

L'Asp di cosenza rilancia i servizi di Longobucco

6 febbraio 2026
Ore 13:21
Sanità

Ospedale di Tropea, la protesta dei comitati

5 febbraio 2026
Ore 20:32
Sanità

Fibromialgia dolore ossessivo ma esistono palliativi

5 febbraio 2026
Ore 12:40
Sanità

Tropea, un presidio a difesa dell'Ospedale

4 febbraio 2026
Ore 12:52
Sanità

Torna in servizio il medico del 118 aggredito a Tropea

2 febbraio 2026
Ore 12:28
Sanità

Vibo, l'odissea di Mario tra dialisi e inciviltà

30 gennaio 2026
Ore 13:35
Sanità

Beffa sanitaria: visite a pagamento per pazienti esenti

30 gennaio 2026
Ore 13:27
